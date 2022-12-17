Пентагон заявил об отсутствии свидетельств посещения Земли инопланетянами Фото: REUTERS

Специальная группа в Министерстве обороны США, которая занимается изучением неопознанных летающих объектов (НЛО), получила «несколько сотен» новых сообщений за последнее время, касающихся самых разных явлений, тем не менее на данный момент ведомство не обнаружило каких-либо доказательств посещения Земли инопланетянами или же указаний на то, что какие-то явления имели внеземное происхождение. Такое заявление сделал замглавы Пентагона Рональд Малтри в эфире телеканала CBS.

«Мы не видели ничего, что позволило бы нам предположить, что какой-либо из объектов, которые мы видели, имеет внеземное происхождение … Я не видел ничего, что позволило бы предположить, что имело место посещение инопланетянами», - заявил замглавы военного ведомства США.

Напомним, ранее Министерство обороны США реорганизовало специальную группу, отслеживающую НЛО. Как писал сайт KP.RU, новое подразделение получило название AOIMSG (Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам). Отмечалось, что данный отдел будет «оценивать и снижать любые связанные угрозы для безопасности полетов и национальной безопасности».