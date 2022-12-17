В России выявлен 7 531 случай заражения коронавирусом 17 декабря 2022 года Фото: REUTERS

За минувшие сутки к 17 декабря 2022 года в России выявлено 7 531 случай заражения коронавирусом против 8 451 днем ранее. При этом число смертей от вируса достигло 58 против 59 к 16 декабря 2022 года. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии зафиксировано 21 708 852 случая заражения коронавирусом и 392 949 летальных исхода от ковид, соответственно.

Вместе с тем зарегистрировано 7 269 выздоровлений за минувшие сутки против 7 393 днем ранее, до 21 103 330 случаев.

К 17 декабря в РФ госпитализировали 1 266 заболевших против 1 400 днем ранее, что говорит о снижении на 9,6%. Число госпитализаций уменьшилось в 40 регионах и увеличилось в 27, в 18 ситуация не изменилась.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президента России Владимира Путина с правительством РФ заявила, что важно различать коронавирус, грипп, а также другие вирусные инфекции.

Как писал сайт KP.RU, в ходе совещания глава Роспотребнадзора также сообщила главе государства о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гриппом, а также другими острыми респираторными вирусными инфекциями.