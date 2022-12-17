TAC: реальные интересы США оказались под угрозой из-за раздутого бюджета помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель журнала The American Conservative Брэдли Девлин в своей статье обвинил Конгресс США в тотальной войне против страны после решения увеличить бюджет для помощи Украине.

Как заявил республиканский член палаты представителей от Техаса Чип Роя, закон о разрешении на национальную оборону следующего года (NDAA) на 860 млрд долларов оскорбляет всех американцев, так как был создан за закрытыми дверями.

«Наши вооруженные силы должны быть сосредоточены на защите нашей республики и победе над нашими врагами, и точка», - приводятся в статье слова чиновника.

Автор статьи полагает, что решение Конгресса США об увеличении бюджета для помощи Украине ставит под угрозу американские интересы, а принятый закон приведет к рекордным военным расходам, усилив при этом украинский кризис.

По мнению обозревателя, Вашингтон будет «втянутым в российско-украинский конфликт до тех пор, пока застрявшие в холодной войне республиканцы и одержимые "сговором с Россией" демократы не сочтут, что они должным образом наказали и унизили Москву».

В материале также отмечается, что увеличение бюджета позволит Минобороны США получить больше возможностей заключать контракты на поставку вооружения Украине вне рамок президентских возможностей.