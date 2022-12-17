Правительство России выделило 12,8 млрд рублей на поддержку рынка труда в 2023 году

Предполагается, что меры поддержки позволят временно трудоустроить более 176 тыс. граждан России, прогнозируют в кабмине РФ Фото: REUTERS

Кабмин продлил до конца 2023 года некоторые меры по поддержке рынка труда и предупреждения безработицы на фоне санкций в отношении России. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства РФ с подписью премьер-министра Михаила Мишустина 17 декабря. На эти цели ведомство выделило более 12,8 млрд рублей на следующий год.

"Речь идет о действующем механизме, который помогает работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда в поисках нового трудоустройства, а также в организации профессионального обучения сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения", - говорится в пояснении к документу.

Предполагается, что меры поддержки позволят временно трудоустроить более 176 тыс. граждан России в условиях санкционного давления.

Отмечается, что за счет бюджетных средств затраты работодателей по этим направлениям частично возмещаются, что стимулирует рост трудоустройства. Таким образом компенсируется расходы организации на зарплату нового сотрудника, а также на оснащение его рабочего места.

Напомним, аналитики предупредили, в 2023 году Россия испытает ряд экономических проблем на фоне развития конфликта в Украине и антироссийских санкций. По их мнению, сформированы три основные тенденции: компании начнут больше экономить на сотрудниках и активно сокращать персонал, повысится спрос на синих воротничков, то есть ожидается дефицит рабочих и инженеров в стране, и, третье, госструктуры расширят "экспансию" рыночных ниш и станут основными работодателями в России.