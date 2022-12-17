Опубликовано видео работы Путина в объединенном штабе родов войск, участвующих в СВО Фото: REUTERS

В Кремле опубликовали видео работы президента России Владимира Путина в объединенном штабе родов войск, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.

На видео, которое было опубликован в Telegram-канале пресс-службы Кремля, можно увидеть, как российский президент общается с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, а также заслушивает доклад по текущей ситуации.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 16 декабря, Путин поговорил с руководством армий, которые находятся в зоне в специальной военной операции на Украине. Глава государства рассмотрел варианты по ближайшим и среднесрочным действиям российских войск, а также заслушал доклады и ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, которые непосредственно участвуют в спецоперации на Украине.