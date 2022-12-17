Защитный купол монтируют над хранилищем ядерных отходов на Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Защитный купол от осколков снарядов начинают монтировать на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Такое заявление в субботу, 17 декабря, в Telegram-канале сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«На ЗАЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов монтируют защитный купол», - заявил член главного совета администрации, отметив, что данный купол должен защитить от осколков снарядов, а также самодельных взрывных устройств, которые переносят беспилотники.

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала необходимость создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявив, что такие действия призваны гарантировать прекращение обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).