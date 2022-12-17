Роскосмос рассказал о температурном режиме на корабле "Союз МС-22" после аварии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Температурный режим на борту всего пристыкованного к Международной космической станции (МКС) российского корабля «Союз МС-22» составляет 28-30 градусов, не выходя за пределы допустимых значений. Такое заявление в субботу, 17 декабря, сделал в Роскосмосе.

«Температурный режим на борту всего корабля варьируется от 28 до 30 градусов, не выходя за пределы допустимых значений», - сказано в сообщении госкорпарации, где также отмечается, что «безопасности и комфорту экипажа ничего не угрожает».

В Роскосмосе также отметили, что сегодня, 17 декабря, космонавты будут проводить плановую уборку МКС, а позже у членов экипажа российского сегмента станции Дмитрия Петелина, Сергея Прокопьева и Анны Кикиной наступят выходные, которые продлятся до понедельника, 19 декабря.

Напомним, ранее в Роскосмосе назвали возможной причиной повреждения обшивки российского корабля и утечки в системе охлаждения внешнее воздействие, в том числе и попадание метеорита. В госкорпорации также опровергли информацию о повышении температуры до +50 градусов.