Главный комендант польской полиции рассказал, как произошел взрыв подаренного гранатомета

Комендант польской полиции думал, что ему на Украине подарили использованные гранатометы и выстрел произошел случайно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик думал, что на Украине ему подарили использованные гранатометы, поэтому случайно произвел выстрел. Как он уточнил, взрыв произошел, когда взрыв произошел при перестановке гранатометов.

«Когда я переставлял использованные гранатометы, которые были подарками от украинцев, произошел взрыв», - рассказал главный комендант полиции республики радиостанции RMF FM.

Польская радиостанция, ссылаясь на свои источники в посещавшей Украину делегации, сообщает, что комендант получил в подарок два противотанковых гранатомета, скорее всего, речь идет о RGW-90, которые, как заявляли украинцы, должны были быть уже использованы.

Напомним, взрыв произошел в минувшую среду, 14 декабря, примерно 7:50 утра, штаб-квартире польской полиции, в кабинете коменданта. Отмечалось, что взорвавшийся подарок преподнес «один из руководителей украинских служб» 11-12 декабря 2022 года в ходе рабочего визита главного коменданта республики на Украину. Как писал сайт KP.RU, в результате инцидента Шимчик был ранен и госпитализирован.