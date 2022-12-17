Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева переходит на работу в другой российский регион Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Заместитель председателя правительства Херсонской области Екатерина Губарева перейдет на работу в другой российский регион. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в субботу, 17 декабря, на официальном Telegram-канале администрации региона.

«Заместитель председателя правительства Екатерина Губарева переходит на работу в другой регион Российской Федерации», - сказано в заявлении, где отмечается, что полномочия Губаревой временно были переданы другим членам кабмина области.

В заявлении также отмечается, что под руководством Губаревой в Херсонской области была воссоздана база данных получателей социальных выплат, которая ранее была уничтожена украинскими властями.

Напомним, ранее муж зампреда правительства Херсонской области Павел Губарев заявил о пропаже своей жены, сообщив, что она не выходит на связь. Позже стало известно, что Екатерина Губарева задержана по делу об экономическом преступлении, однако в середине ноября этого года заявили об ее освобождении.