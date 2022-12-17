Стало известно о состоянии главы «Русского дома» Сытого в ЦАР после покушения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госпитализированный после покушения глава «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый в скором времени будет выписан из больницы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на свой источник в российской дипмиссии в ЦАР.

«Я думаю, что выписку можно ожидать скоро, потому что он в сознании и сегодня выходил на связь», - заявил собеседник издания.

В российском посольство отмечает, что новой информации о ходе расследования на данный момент не поступало. Источник издания отмечает, что непосредственных угроз российской дипмиссии нет.

Напомним, покушение произошло утром в пятницу, 16 декабря, в доме дипломата после того, как тот вскрыл посылку. Позже появилось сообщение о том, что посылка была направлена из Того. В российском посольстве в ЦАР заявили о госпитализации глава «Русского дома», уточнив, что его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, поэтому его жизни ничего не угрожает.

Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщал, что ранее Сытый уже получал угрозы, а позже появилось сообщение о том, что на месте покушения обнаружена записка с угрозой. В МИД РФ данный инцидент назвали преступной акцией, которая была попыткой навредить отношениям двух стран.