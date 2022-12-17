Контингент НАТО усилил патрулирование и присутствие на севере Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Контингент Североатлантического альянса KFOR принял решении об усилении патрулирования на севере Косово. Об этом заявила миссия в Twitter, отметив также, что будет внимательно следит за развитием ситуации в крае, .

«С октября мы усилили свое присутствие, включая дополнительные силы и патрули на севере Косово на этой неделе», - сказано в заявлении миссии, где выразили надежду, «что все стороны будут тесно сотрудничать с KFOR и воздержатся от провокационных демонстраций силы, чтобы обеспечить безопасность всех общин».

Кроме того, в своем заявлении командование контингента НАТО KFOR призвало все стороны к обеспечению «свободы передвижения в Косово».

Напомним, днем ранее, 16 декабря, Белград передал командованию миссии НАТО KFOR официальный запрос на размещение ограниченного контингента сербской армии и полиции в Косово и Метохию. Незадолго до этого президент Сербии Александр Вучич сообщил о таких планах, однако уточнил, что страна скорее всего получит отрицательный ответ.