В МИД России заявили, что Запад пытается принудить Сербию признать государственность Косово

Директор департамента МИД РФ Пилипсон считает, что посредничество Евросоюза в диалоге Белграда и Приштины не увенчалось успехом Фото: REUTERS

Западные страны стремятся повлиять на Сербию, чтобы власти согласились признать государственность суверенного Косова. Об этом заявил в интервью ТАСС директор европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"Вброс с подачи Вашингтона так называемого франко-германского проекта урегулирования стал очередным свидетельством стремления Запада любыми способами принудить сербов поступиться национальными интересами, территориальной целостностью и в той или иной форме согласиться с косовской "государственностью", - считает он.

Пилипсон выразил мнение, что посредничество Евросоюза в диалоге Белграда и Приштины не увенчалось успехом, потому что шаги Брюсселя ориентированы на склонение Сербии к признанию Косово.

"Драматичное развитие событий вокруг Косова подтверждает актуальность и безальтернативность резолюции Совета Безопасности ООН 1244, которая определяет рамки выработки сбалансированного, справедливого решения косовской проблемы, соответствующего международному праву", - подчеркнул Пилипсон.

Напомним, сербские власти отвергли план, ранее предложенный руководством ФРГ и Франции, по урегулированию в Косово и Метохии, который предполагает членство самопровозглашенной республики в Организации Объединенных Наций (ООН) без формального признания Белградом.

Ранее Министр обороны самопровозглашенной республики Косово Арменд Мехай заявил, что действия Сербии ведут к эскалации ситуации на общей границе с Косово.

По его словам, Белград ищет предлог для того, чтобы увеличить "численности войск своей армии вокруг границы с Косовом, чтобы использовать это для нагнетания паники на граждан обоих государств".