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НовостиВ мире17 декабря 2022 11:14

Король и королева Таиланда заразились коронавирусом

Коронавирусная инфекция была обнаружена в результате планового тестирования
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Король и королева Таиланда заразились коронавирусом

Король и королева Таиланда заразились коронавирусом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семидесятилетний король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) и 44-летняя королева Сутхида заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщила Бюро королевского двора в специальном бюллетене.

Как сообщается в заявлении, коронавирусная инфекция была обнаружена в результате планового тестирования, которое королевские медики провели в 23.30 в минувшую пятницу, 16 декабря. Отмечается, что началось лечение, а тяжелых симптомов заболевание у королевы и короля Таиланда не наблюдается.

«У Их Величеств не наблюдается тяжелых симптомов заболевания. Королевские медики начали лечение королевской четы и попросили Их Величества на некоторое время воздержаться от выполнения официальных обязанностей», - сказано в бюллетене.

Ранее старшую дочь короля, 44-летняя принцессу Пхатчар Киттияпхгоспитализировали из-за проблем с сердцем после потери сознания в ходе спортивной тренировки. Сообщалось, что король и королева Таиланда посетили ее в больнице Чулалонгкорнского университета в Бангкоке утром в четверг, 15 декабря.