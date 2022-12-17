Король и королева Таиланда заразились коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семидесятилетний король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) и 44-летняя королева Сутхида заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщила Бюро королевского двора в специальном бюллетене.

Как сообщается в заявлении, коронавирусная инфекция была обнаружена в результате планового тестирования, которое королевские медики провели в 23.30 в минувшую пятницу, 16 декабря. Отмечается, что началось лечение, а тяжелых симптомов заболевание у королевы и короля Таиланда не наблюдается.

«У Их Величеств не наблюдается тяжелых симптомов заболевания. Королевские медики начали лечение королевской четы и попросили Их Величества на некоторое время воздержаться от выполнения официальных обязанностей», - сказано в бюллетене.

Ранее старшую дочь короля, 44-летняя принцессу Пхатчар Киттияпхгоспитализировали из-за проблем с сердцем после потери сознания в ходе спортивной тренировки. Сообщалось, что король и королева Таиланда посетили ее в больнице Чулалонгкорнского университета в Бангкоке утром в четверг, 15 декабря.