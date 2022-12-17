Захарова назвала последствия введения нового пакета антироссийских санкций для Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый пакет антироссийских санкционных ограничений будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие, обострив социально-экономические проблемы в Европейском союзе. Такое заявление в субботу, 17 декабря, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что новые ограничительные меры не привнесут ничего принципиально нового в отношения между Москвой и Брюсселем.

«Есовские руководители неспособны … признать тщетность всех антироссийских санкций и политики давления на Россию. Нынешний "пакет" будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие - обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе», - заявила дипломат.

Захарова отметила, что результатом непродуманных шагов Евросоюза уже стал энергодефицит и беспрецедентная «санкционная инфляция». По ее словам, теперь над европейской экономикой нависла реальная угроза деиндустриализации.

Напомним, днем ранее, 16 декабря, Совет ЕС утвердил новый девятый пакет санкций против Москвы, включающий в себя ограничительные меры в отношении 141 человека и 49 организаций. Кроме того, Евросоюз принял решение заблокировать активы двух российских банков, а также установить запрет на транзакции со Всероссийским банком развития регионов (ВБРР).

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