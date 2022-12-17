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НовостиПолитика17 декабря 2022 11:48

Украина развернула группы "спящих" диверсантов под Сватово

Командир спецназа «Троя» заявил, что «спящие» украинские диверсионные группы развернуты ждут приказа под Сватово
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Командир спецназа «Троя» заявил, что «спящие» украинские диверсионные группы развернуты ждут приказа под Сватово

Командир спецназа «Троя» заявил, что «спящие» украинские диверсионные группы развернуты ждут приказа под Сватово

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай заявил, что под Сватово, расположенном в Луганской народной республике (ЛНР), были развернуты украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые находятся в «спящем» состоянии, ожидая там приказа для дальнейшего ведения подрывной деятельности в регионе.

«ДРГ присутствуют, и я уверен, что они присутствуют в виде залегендированных "спящих" ячеек. Это однозначно есть. Просто вопрос в том, когда поступит приказ к активизации и в каком направлении», - приводит ТАСС заявление командира спецназа.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа Вооруженных сил (ЦВО ВС) Российской Федерации подбили несколько единиц техники Вооруженных сил Украины ВСУ, расположенных на линии Сватово - Кременная в ходе специальной военной операции.

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