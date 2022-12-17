Украина развернула группы "спящих" диверсантов под Сватово

Командир спецназа «Троя» заявил, что «спящие» украинские диверсионные группы развернуты ждут приказа под Сватово Фото: Дмитрий СТЕШИН

Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай заявил, что под Сватово, расположенном в Луганской народной республике (ЛНР), были развернуты украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые находятся в «спящем» состоянии, ожидая там приказа для дальнейшего ведения подрывной деятельности в регионе.

«ДРГ присутствуют, и я уверен, что они присутствуют в виде залегендированных "спящих" ячеек. Это однозначно есть. Просто вопрос в том, когда поступит приказ к активизации и в каком направлении», - приводит ТАСС заявление командира спецназа.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа Вооруженных сил (ЦВО ВС) Российской Федерации подбили несколько единиц техники Вооруженных сил Украины ВСУ, расположенных на линии Сватово - Кременная в ходе специальной военной операции.

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