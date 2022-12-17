Шольц: Германия делает все возможное, чтобы не допустить прямой конфронтации между Россией и НАТО

Шольц: ФРГ делает все возможное, чтобы не допустить прямой конфронтации между Россией и НАТО Фото: REUTERS

Канцлер ФРГГ Олаф Шольц заявил, что Берлин делает все возможное для того, чтобы не допустить прямой конфронтации между Москвой и Североатлантическим альянсом, назвав при этом Германию одной из «самых решительных сторонников» Киева, а также напомнив про поставки вооружения Украине.

«Германия является одним из самых решительных сторонников Украины. Мы поставляем современное вооружение, такое как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, РСЗО, зенитные самоходные установки Gepard и современные системы ПВО IRIS-T», - заявил глава немецкого правительства в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

Как отметил канцлер ФРГ, подавляющее большинство немецких граждан считают правильным наличие единомышленников в оказании военной помощи Киеву. При этом, по словам Шольца, Берлин делает все возможное для предотвращения прямой конфронтации между Москвой и НАТО.

Напомним, Шольц и ранее заявлял, что действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Москвой, отмечая при этом, что Североатлантический альянс должен обеспечить сдерживание России.

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