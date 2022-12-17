Минобороны РФ заявило о массированном ударе по объектам военного управления Украины 16 декабря 2022 Фото: кадр из видео

Вооруженные силы России нанесли в пятницу, 16 декабря, массированный удар по системам военного управления и объектам энергетики Украины, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«По системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», – сказал он на брифинге.

Как отметил генерал-лейтенант, российские войска сорвали переброску оружия и боеприпасов иностранного производства, а также блокировали выдвижение резервов Вооруженных сил Украины в районы боевых действий. Кроме того, добавил представитель Минобороны, в результате удара были остановлены оборонные предприятия Украины, производящие и ремонтирующие вооружения, военную технику и боеприпасы.

Как писал сайт KP.RU, накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.