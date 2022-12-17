Минобороны России сообщило о повреждении гражданских объектов Украины из-за непрофессионализма ВСУ Фото: EAST NEWS

Гражданские объекты Украины были повреждены в ходе массированного удара российских войск по инфраструктуре республики из-за непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО, заявили в Министерстве обороны РФ.

«В результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинен ущерб гражданской инфраструктуре на земле», – сказал на брифинге официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

По словам генерал-лейтенанта, при отражении удара ВС России украинскими и западными комплексами ПВО их ресурс был значительно израсходован по специально запущенным ложным целям. Вместе с тем российским военным удалось вскрыть позиции и уничтожить четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в Днепропетровской и Запорожской области.

Напомним, в пятницу, 16 декабря, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления и объектам энергетики Украины. Российские войска сорвали переброску оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировали выдвижение резервов ВСУ в районы боевых действий и остановили работу оборонных предприятий Украины.