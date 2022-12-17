Пассажиры самолета сняли запуск ракеты Илона Маска

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с двумя спутниками связи осуществлялся по заказу люксембургского оператора SES Фото: REUTERS

Пассажиры авиалайнера засняли запуск ракеты Falcon 9 корпорации SpaceX американского предпринимателя Илона Маска во время полета над мысом Канаверал в США. Запуск космической ракеты производился 16 декабря 2022 года.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с двумя спутниками связи осуществлялся по заказу люксембургского оператора SES. Прежде первая ступень ракеты уже использовалась в семи запусках. В SpaceX намерены вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю.

Согласно проектировке, сразу после старта первая ступень в автоматическом режиме плавно должна опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Данная технология позволяет компании снижать стоимость новых запусков.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле и профильных ведомствах внимательно следят за разработками компании Илона Маска "SpaceX”, которая занимается аэрокосмическими технологиями. Он также подчеркнул, что руководство российской корпорации Роскосмос неоднократно докладывало президенту о наличии достаточно передовых и прорывных разработок. По мнению Пескова, они позволят нашей стране успешно конкурировать в сфере космоса.