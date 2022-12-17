«Украинские железные дороги» заявили о задержке более 40 поездов из-за проблем с энергообеспечением Фото: пресс-служба Крымской железной дороги

На Украине более 40 поездов следуют в пятницу, 16 декабря, с задержкой из-за отказа систем энергообеспечения, заявила компания «Укрзализныця».

Как сообщается в Telegram-канале перевозчика, по состоянию на 11.00 по московскому времени 24 рейса следовали с задержкой более часа, 18 рейсов – в пределах часа. Еще 23 состава продолжали курсировать по графику, ни одного рейса дальнего следования отменено не было.

Как уточнили, в компании, с наибольшей задержкой следуют поезда «Запорожье – Киев», «Харьков – Одесса», «Краматорск – Одесса и «Запорожье – Ужгород».

Накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что на всей территории страны вводят аварийные отключения электричества в связи с повреждением объектов энергетической инфраструктуры. Кроме того, о полной остановке движения в метро Киева сообщал мэр города Виталий Кличко.

Напомним, в пятницу, 16 декабря, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления и объектам энергетики Украины. Российские войска сорвали переброску оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировали выдвижение резервов ВСУ в районы боевых действий и остановили работу оборонных предприятий Украины.