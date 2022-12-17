Сотрудники шведского зоопарка застрелили четырех сбежавших шимпанзе

Директора зоопарка Сандра Уилке заявил, что шимпанзе представляли угрозу для людей Фото: REUTERS

Сотрудники зоопарка в Фурувике на востоке Швеции застрелили четырех шимпанзе, которые сбежали из своих вольеров. По словам директора зоопарка Сандра Уилке, они представляли угрозу для людей.

"То, что произошло - трагедия, - говорится в сообщении на сайте зоопарка. - Мы крайне опечалены, это серьезный провал с нашей стороны".

Он отметил, что был риск побега животных за пределы зоопарка, и тогда опасность угрожала бы не только посетителям, но и жителям близлежащих районов. У сотрудников не оставалось иного варианта, как открыть огонь на поражение.

Оставшихся в живых обезьян удалось вернуть обратно в парк, их жизни ничего не угрожает. На данный момент, по сообщениям местных СМИ, в зоопарке остаются три шимпанзе.

Буквально вчера, 16 декабря 2022 года, в гостинице Dom Aquaree в центре Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум AquaDom. Емкость аквариума была выполнена из акрилового стекла, высота составляла 16 метров, а диаметр - 11,5 метров, и все это опиралась на девятиметровый бетонный фундамент. Таким образом в целом высота конструкции составляла 25 метров. В аквариуме обитали 15 тысяч рыб 100 видов.

Представитель пожарной службы в Берлине Адриан Вентцель заявил, что все обитатели самого большого в мире аквариума Aquadom погибли.