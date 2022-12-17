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НовостиВ мире17 декабря 2022 13:43

Сотрудники шведского зоопарка застрелили четырех сбежавших шимпанзе

Директора зоопарка Сандра Уилке заявил, что шимпанзе представляли угрозу для людей
Владимир РОМАНЕНКО
Директора зоопарка Сандра Уилке заявил, что шимпанзе представляли угрозу для людей

Директора зоопарка Сандра Уилке заявил, что шимпанзе представляли угрозу для людей

Фото: REUTERS

Сотрудники зоопарка в Фурувике на востоке Швеции застрелили четырех шимпанзе, которые сбежали из своих вольеров. По словам директора зоопарка Сандра Уилке, они представляли угрозу для людей.

"То, что произошло - трагедия, - говорится в сообщении на сайте зоопарка. - Мы крайне опечалены, это серьезный провал с нашей стороны".

Он отметил, что был риск побега животных за пределы зоопарка, и тогда опасность угрожала бы не только посетителям, но и жителям близлежащих районов. У сотрудников не оставалось иного варианта, как открыть огонь на поражение.

Оставшихся в живых обезьян удалось вернуть обратно в парк, их жизни ничего не угрожает. На данный момент, по сообщениям местных СМИ, в зоопарке остаются три шимпанзе.

Буквально вчера, 16 декабря 2022 года, в гостинице Dom Aquaree в центре Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум AquaDom. Емкость аквариума была выполнена из акрилового стекла, высота составляла 16 метров, а диаметр - 11,5 метров, и все это опиралась на девятиметровый бетонный фундамент. Таким образом в целом высота конструкции составляла 25 метров. В аквариуме обитали 15 тысяч рыб 100 видов.

Представитель пожарной службы в Берлине Адриан Вентцель заявил, что все обитатели самого большого в мире аквариума Aquadom погибли.