В Бундестаге усомнились в способности нового терминала СПГ в Вильгельмсхафене решить энергетический кризис
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Новый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), который был открыт в германском Вильгельмсхафене, не решит энергетический кризис в ФРГ, считает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.
«Члены правительства похвалят себя за то, что создали терминал в рекордно короткие сроки, но это не решает проблему энергетического кризиса. Пять миллиардов кубометров сжиженного газа в год покрывают лишь 6% потребности Германии в газе», – приводятся слова политика на сайте партии.
Крупалла отметил, что до сих пор не ясно, где будут брать необходимые объема СПГ и с помощью каких судов они будут поставляться в Вильгельмсхафен. По его мнению, чтобы решить эту проблему, правительство Германии должно отменить санкции в отношении России и обеспечить возможность поставок газа по «Северному потоку».
Ранее жители Германии негативно восприняли заявление Евросоюза о намерении ввести потолок цен на газ даже в случае отказа немецких властей поддержать проект. В комментариях к соответствующей публикации Die Welt немцы сравнили такое решение с открытием «ящика Пандоры».
Между тем ряд стран ЕС ограничил температуру в парламентах и органах власти.