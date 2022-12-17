Илон Маск заявил, что у него нет собственного жилья Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск на вопрос от американского певца Джона Рича о возможном обыске со стороны ФБР в его доме ответил, что у него нет собственного жилья.

"У меня нет дома", — написал Маск в Twitter.

По словам Маска, на данный момент он живет в съемном доме. Так он ответил на вопрос другого пользователя о том, значит ли это, что бизнесмен "избавился от своего домика Boxabl".

7 декабря 2022 года американский предприниматель и миллиардер Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире по данным Forbes. Он уступил первенство в списке богачей владельцу французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) LVMH Бернару Арно.

В Forbes установили, что нынешнее состояние Маска оценивается в 184,6 миллиарда долларов, в то время, как Арно и его семьи - 185,1 миллиарда долларов.