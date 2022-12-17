В Турции сообщили, что объем вывезенного зерна из Украины превысил 14 млн тонн

В Минобороны Турции уточнили, что из портов вышло 556 груженых судов 17 декабря Фото: REUTERS

Более 14 млн тонн зерновой продукции вывезли из украинских портов по морскому гуманитарному коридору в ходе осуществления зерновой сделки. Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции, 17 декабря 2022 года.

"К настоящему времени из портов Украины выход в груженном состоянии совершили 556 судов. Объем вывезенных зерновых превысил 14 млн тонн", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Напомним, ранее в Киеве заявили о намерении отправить зерно в Африку и Азию в рамках новой инициативы "Зерно из Украины", по которой Украина обязуется обеспечить своим продовольствием те государства, где присутствует угроза голода. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил на Международном саммите по продовольственной безопасности.

Позднее Зеленский написал в посте на странице в Тwitter, что "провел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Поблагодарил его за поддержку инициативы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины")".