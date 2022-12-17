ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников в районе Красного Лимана

ВС России атаковали пункт дислоцирования наемников силами оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия Фото: REUTERS

Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации в Украине поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Красного Лимана, ДНР. Об этом заявил в ходе ежедневного отчета официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации иностранных наемников", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия атаковали пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянска Харьковской области, а также 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах.

Также в Минобороны России подтвердили, что в пятницу 16 декабря по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар "высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования".

В результате массированного ракетного удара России 16 декабря вся Харьковская область и Харьков были обесточены. В настоящее время электроснабжение возобновлено на всей территории области и города, сообщает глава Харьковской областной госадминистрации Украины Олег Синегубов сегодня, 17 декабря 2022 года.