Кампус мирового уровня в Самарской области получит федеральное софинансирование

Кампус сможет стать точкой притяжения для талантливой молодежи

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании под председательством Дмитрия Чернышенко. Заместитель председателя правительства Российской Федерации обсудил вопросы по строительству кампусов мирового уровня.

Проект Самарской области на прошлой неделе победил в конкурсе и получил федеральное финансирование. В Самаре несколько лет разрабатывался и реализовывался проект кампуса на 5000 мест. Под личным контролем Дмитрия Азарова за два года концепция прошла путь от идеи до стадии получения федеральной поддержки и подготовки к строительству. В 2020 году было принято решение благоустроить территорию около стадиона «Самара Солидарность Арена», уже в 2021 году провели проектно-изыскательные работы и построили необходимую инфраструктуру. В этом году сформировали основную концепцию реализации проекта в рамках ГЧП и привлекли ряд будущих партнеров. Помимо этого, губернатор Самарской области защитил проект на федеральном уровне и получил поддержку президента Владимира Путина.

Также во время совещания Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что до конца года минобрнауки сформирует отдельный федеральный проект, помогающий созданию сети кампусов. В Самаре подобное пространство станет точкой притяжения для талантливых студентов со всех субъектов страны.