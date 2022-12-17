Во Владивостоке произошел крупный пожар на складе Фото: управление МЧС по Приморскому краю

Крупный пожар произошел на складе во Владивостоке. По информации управления МЧС по Приморскому краю, огонь распространился на площади 1,1 тысяч кв. метров.

Как передает «КП – Дальний Восток», по приезде пожарных пламя полностью охватило стены и кровлю склада. Из-за пожара пришлось перекрыть движение в районе происшествия. По словам очевидцев, огонь распространился на склад с загоревшегося мусорного бака.

В настоящее время пожар локализован. О погибших и пострадавших не сообщается, спецслужбы продолжают тушить огонь.

Напомним, в пятницу, 9 декабря, на территории гипермаркета OBI в Химках прозошел крупный пожар. Сгорело 7 тысяч квадратных метров торговых площадей, погиб один человек.

Представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС) оценил потенциальный ущерб от пожара в гипермаркете в 20 – 30 миллиардов рублей. Сайт KP.RU попытался ответить на основные вопросы, связанные с бизнесом компании.