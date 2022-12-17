В Германии открылся первый плавучий СПГ-терминал Фото: ru.wikipedia.org

В германском городе Вильгельмсхафене отрылся первый плавучий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ).

В торжественной церемонии открытия СПГ-терминала принял участие канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил, что объект позволит обеспечить снабжение Германии газом независимо от трубопроводов из России. Кроме того политик отметил скорость строительства терминала и назвал его «важным вкладом в энергобезопасность» страны.

В настоящее время в Вильмельгсхафене уже пришвартовалось судно Hoegh Esperanza с СПГ из Нигерии. Объема газа, загруженного на танкер, рассчитан на годовое обеспечение топливом 50 тысяч домохозяйств.

Между тем сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла считает, что новый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), который был открыт в Вильгельмсхафене, не решит энергетический кризис в ФРГ. По его мнению, чтобы решить эту проблему, правительство Германии должно отменить санкции в отношении России и обеспечить возможность поставок газа по «Северному потоку».