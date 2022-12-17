Bloomberg: Пентагон вынужден наращивать мощности производства для поставок вооружения Украине

Пентагон и его партнеры из НАТО были вынуждены изменить методы ведения бизнеса и нарастить производство Фото: REUTERS

После заявления президента США Джо Байдена о том, что Америка будет продолжать поставлять Украине оружие "сколько потребуется" Пентагон и его партнеры из НАТО были вынуждены изменить методы ведения бизнеса и нарастить производство. Об этом пишет агентство Bloomberg. "Отчаявшись удовлетворить потребности Украины во всем, от артиллерийских снарядов до системы противоракетной обороны "Патриот", которую США готовы предоставить, министерство обороны пытается решить многолетнюю проблему, которая мешала производству вооружений: найти способы ускорить сборочные линии и переманить оружие производители с более долгосрочными контрактами, чтобы показать, что американские военные не откажутся от системы, как только ее неотложные потребности будут удовлетворены, - сообщает издание. - Это также привело к более серьезным вопросам о том, как США снабжают себя и союзников вооружением".

Поскольку Украина продолжает настаивать на все большем и более совершенном вооружении, США могут столкнуться с риском того, что их собственные запасы некоторого наземного оружия будут истощены, если им внезапно потребуется защищаться, помогать Тайваню отстаивать независимость с Китаем или противостоять военным силам действия Северной Кореи, полагают в издании.

"Ненасытная потребность Украины в большем обнажает пробелы. Всплеск производства оружия, вызванный войнами в Ираке и Афганистане, был свернут по мере ослабления боевых действий. Raytheon прекратила производство ракет Stinger в 2020 году", - пишет агентство.

Уточняется, что теперь США пытаются восстановиться, поощряя такие компании, как Raytheon и Lockheed, перезапускать производственные линии. Однако контракты на пополнение запасов, по версии агентства, они еще не заключили.

"Это очень серьезный вызов как для союзников по НАТО, которые дают серьезные обязательства, значительную военную помощь, смертоносную помощь украинским вооруженным силам, так и для самих украинских вооруженных сил, которые сталкиваются с дефицитом", - цитирует Bloomberg посола США в НАТО Джулианну Смит. Проблема стоит особенно остро, "потому что Россия вынуждает Украину участвовать в конфликте", который некоторые планировщики Пентагона считали делом прошлого, уточнили в издании. В то время как США сосредоточили деньги и производство на истребителях-невидимках, очках с искусственным интеллектом и гиперзвуковом оружии, Украине нужны артиллерийские снаряды, танки и запускаемые с плеча ракеты для отражения наземных атак России.