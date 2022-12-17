Сильные холода сорвали планы Германии сэкономить газ

Die Welt: Германия потеряли процентный пункт в хранилищах газа к 12 декабря Фото: REUTERS

Планы Германии cэкономить большое количество газа нарушились из-за наступления резких холодов, пишет газета Die Welt.

"Мы потеряли целый процентный пункт в хранилищах газа в понедельник (12 декабря), так что пока это должно оставаться исключением. Поэтому, несмотря на холод, я хотел бы попросить вас быть осторожными с потреблением газа", - заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в срочном предупреждении для жителей Германии.

По его словам, жители Германии начали потреблять на 14% больше газа, чем на прошлой неделе.

По мнению издания, нынешних запасов газа должно хватить на эту зиму, однако власти Германии беспокоятся о затянувшихся заморозках, которые ЕС придется "пережить" без российского топлива.

Напомним, 15 ноября 2022 года регулятор сообщил, что хранилища с запасами газа в Германии заполнены на 100% за счет поставок и относительно теплой погоды, которая позволяет сэкономить на обогреве. Тем не менее, Федеральное сетевое агентство продолжает обращаться к частным потребителям и предприятиям с просьбой экономить газ. Цель ведомства обеспечить сохранение за зиму 20% от средних объемов потребления за предыдущие годы.