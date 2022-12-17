Минцифры России предупредило о массовых кражах Telegram-аккаунтов Фото: REUTERS

Пользователи Telegram столкнулись в субботу, 17 декабря, с массовыми попытками кражи аккаунтов, сообщает Министерство цифрового развития России.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, пользователем поступают сообщения от человека из списка контактов, что он отправил в подарок подписку на Telegram Premium, после чего приходят коды авторизации для активации подписки. Как только пользователь вводит код, его аккунт сразу открывается у злоумышленника на компьютере.

«Новый аккаунт тут же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остается», – говорится в сообщении Минцифры.

Ведомство советует россиянам защитить свои аккаунты двухфакторной аутентификацией, поскольку даже после ввода кода мошенникам потребуется ввести пароль, который знает только владелец аккаунта. Подключение двухфакторной аутентификации происходит в настройках конфиденциальности, напомнили в министерстве.

Как отметили в Минцифры, при краже аккаунта непонятно, скачивается ли вся переписка и какие действия происходят еще. Там также рекомендовали пользователям не переходить по подозрительным ссылкам.

Напомним, ранее эксперты назвали браузер, который хуже всех защищен от мошенников.