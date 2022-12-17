Турция обвинила Грецию в попытке перехвата турецких самолетов во время выполнения миссии НАТО

Миссию НАТО NEXUS ACE пытались перехватить греческие самолеты в международном воздушном пространстве Фото: REUTERS

Военно-воздушные силы Греции пытались перехватить турецкие боевые самолеты во ходе выполнения задач, поставленных миссией НАТО. Об это сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Миссию НАТО NEXUS ACE, которая проходила в международном воздушном пространстве, пытались перехватить самолеты, принадлежащие Греции, но необходимый ответ был дан самолетами наших ВВС, и миссия НАТО была успешно завершена", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Напомним, Турция предупредила Грецию, что их ракета "Тайфун" может достигнуть Афин, если власти продолжат наращивать военное присутствие на островах Эгейского моря. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Самсуне на севере Республики.

В последние месяцы Турция усилила свою риторику против Греции на фоне того, что Анкара считает угрозой военное наращивание на греческих островах Эгейского моря, недалеко от береговой линии Турции.