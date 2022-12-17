Власти Львовской области заявили о критической ситуации с электроснабжением в регионе

Власти Львовской области назвали критической ситуацию с электроснабжением в регионе Фото: REUTERS

Ситуация с электроснабжением в Львовской области уже критическая, заявил руководитель военной администрации региона Максим Козицкий.

«У нас критическая ситуация с электроснабжением. По восемь часов в домах нет света, менее чем четыре часа свет есть», – рассказал он в эфире телемарафона «Рада».

По словам Козицкого, мощности на Львовскую область доведены в два раза меньших обьемах, чем должны быть в это время года. Сейчас в регионе действуют стабилизационные и аварийные отключения света, однако электротранспорт работает, добавил глава военной администрации.

Напомним, ранее без электричества после ударов по критической инфраструктуре остался Харьков. Согласно информации украинских журналистов, город был полностью обесточен. Кроме того, был временно остановлен городской метрополитен.

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