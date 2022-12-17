Члены ВТО потребовали от США объяснений по торговой политике

32 члена ВТО направили США более 2 тысяч письменных запросов с требованием объясниться Фото: REUTERS

32 члена Всемирной торговой организации (ВТО) направили США более 2 тысяч письменных запросов с требованием объясниться по вопросам политики госзакупок США, обобщения национальной безопасности и соответствия закона о снижении инфляции и закона о чипах правилам ВТО. Об этом информирует Министерство коммерции Китая.

"Тридцать два члена Всемирной торговой организации направили США более 2 тысяч письменных вопросов, касающихся соответствия правилам ВТО недавно представленных США "Закона о снижении инфляции", "Закона о чипах" и связанных с ними мер, а также относительно политики госзакупок США и обобщения национальной безопасности", - говорится в сообщении минкоммерции КНР.

Запросы участников ВТО сходятся во мнении по поводу торгово-экономической и политической активности США, на которые Штаты по правилам обязаны ответить в письменной форме.

На заседаниях выступил постоянный представитель КНР при ВТО Ли Чэнган, который заявил, что США "отступают от многосторонней торговой системы, нарушают законы экономики и правила рынка, что влияет на стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок", а также инициируют "крупномасштабную политику субсидирования", завышенные таможенные пошлины и вводят жесткие меры экспортного контроля.

Напомним, еще летом 2022 года в ВТО подчеркивали, что экспортные ограничения могут усугубить мировой продовольственный кризис, так как они приводят к росту цен на продовольствие. Об этом заявил генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

"Я думаю, что одна из вещей, которую вы не должны недооценивать, – это то… как экспортные ограничения и запреты могут усугубить ситуацию", - заявила гендиректор ВТО, напомнив, что именно такие действия привели к скачкам цен во время продовольственного кризиса 2008-2009 годов.