СЖР обратится в международные организации из-за закрытия русскоязычных каналов в Молдавии

Союз журналистов России намерен обратиться в международные организации из-за закрытия русскоязычных каналов в Молдавии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Союз журналистов России (СЖР) планирует обратиться во все международные журналистские и правозащитные организации в связи с отзывом лицензий у русскоязычных телеканалов в Молдавии. Об этом заявил в беседе с RT председатель СЖР Владимир Соловьев.

«Очередное вопиющее нарушение прав русскоязычного населения, нарушение всех принципов свободы слова и свободы распространения информации. Думаю, что среагирует МИД», – сказал глава союза.

Соловьев назвал ситуацию с закрытием русскоязычных каналов в Молдавии абсолютно неприемлемой.

Как писал сайт KP.RU, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отзыв Молдавией лицензий русскоязычных актом политической цензуры. Она отметила, что власти Молдавии сохраняют курс на уничтожение любых форм инакомыслия в стране и зачищают информационное пространство методами «тоталитарной цензуры».

В пятницу, 16 декабря, Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение об отзыве лицензий у шести русскоязычных телеканалов: Orhei TV, NV6, NTV Moldova, Accent TV, RTR Moldova и Primul in Moldova. В Кишиневе объяснили такой шаг «недостаточно корректным освещением национальных событий и конфликта на Украине». Указанные телеканалы должны прекратить вещание с понедельника, 19 декабря.