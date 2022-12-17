Туроператор FUN&SUN вывезет около 140 российских туристов из Египта 17 декабря 2022

Туроператор FUN&SUN вывезет 140 российских туристов из Египта в субботу, 17 декабря

Около 140 российских туристов, которые не смогли вовремя вылететь из Египта, будут вывезены в субботу, 17 декабря, сообщил директор туристической компании Владимир Рубцов.

«Наших клиентов в Египте около 150 человек. В субботу вылетят примерно 140 из них на рейсе Red Wings в Санкт-Петербург, и оттуда мы обеспечим перевозку в Москву и Екатеринбург», – рассказал он на пресс-конференции.

Остальные туристы вылетят в Россию в ближайшие дни, все они на время пребывания в Египте будут обеспечены проживанием и питанием, заверил директор FUN&SUN. Как отметил Рубцов, компания не продавала туры на рейсы авиакомпании IFly, которая отменила полеты.

По его словам полетная программа туроператора осуществляется сейчас на самолетах компании Red Wings, поскольку у нее нет проблем с перелетами в Египет из-за запрета на вхождение российских самолетов в воздушное пространство Иордании. Рубцов добавил, что Red Wings может осуществлять полеты над Турцией в отличие от лайнеров IFly.

Напомним, заложниками конфликта авиаперевозчика iFly с властями Иордании оказались суммарно свыше двух тысяч туристов. Утром 15 декабря из Внуково должны были вылететь три рейса: отвезти новых туристов и забрать отдохнувших, однако вылеты перенесли из-за запрета российским самолетам входить в воздушное пространство Иордании.