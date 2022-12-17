Судья Наполитано сравнил отправку военных советников США на Украину с началом войны во Вьетнаме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отправка Соединенными Штатами своих военных советников на Украину напоминает начало войны во Вьетнаме, считает американский судья Эндрю Наполитано.

«Именно так началась война во Вьетнаме, когда пара сотен военных были посланы туда в качестве советников. Что будет, когда кто-то из них вернется домой в мешке для трупов?» – заявил он на YouTube-канале Judging Freedom.

Как отметил судья, Пентагон назвал целью отправки военных советников на Украину контроль за поставкой вооружений Киеву, однако эти действия несут «невероятную опасность». По мнению Наполитано, США либо решил резко сменить задачи на Украине, либо стремятся разместить там свои войска. Он добавил, что считает решение президента США Джо Байдена об отправке военных советников безумием.

Напомним, ранее обозреватель журнала The American Conservative Брэдли Девлин в своей статье обвинил Конгресс США в тотальной войне против страны после решения увеличить бюджет для помощи Украине.

Межу тем, как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие для завершения конфликтав в стране.

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