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НовостиЭкономика17 декабря 2022 18:10

В Центробанке предупредили, что резкое увеличение выпуска товаров приведет к рецессии

Для долгосрочного развития правильнее иметь более плавное развитие, отметили в ЦБ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Центробанке предупредили, что резкое увеличение выпуска товаров приведет к рецессии

В Центробанке предупредили, что резкое увеличение выпуска товаров приведет к рецессии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Резкое увеличение выпуска товаров и услуг в экономике может привести к рецессии в экономике, считает первый заместитель председатель Банка России Ксения Юдаева.

«Есть в экономике противоречие между краткосрочной эффективностью и долгосрочной устойчивостью. Если вы хотите в этом году максимально увеличить выпуск, ждите в следующем году рецессию, потому что у вас будут переиспользованы ресурсы, начнется инфляция, начнутся проблемы», – заявила она на конференции «Просветительские дни РЭШ памяти Гура Офера».

По словам замглавы Центробанка, для долгосрочного развития правильнее иметь более плавное развитие. Как отметила Юдаева, задачей денежно-кредитной и бюджетной политик является обеспечение такого плавного развития с «небольшими колебаниями вокруг тренда».

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина предсказала мировой экономике глобальный кризиз.