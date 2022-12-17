Власти Молдавии решили поднять тарифы на свет и тепло из-за роста спроса на газ Фото: REUTERS

Власти Молдавии приняли решение повысить тарифы на электроэнергию и теплоснабжение на фоне роста спроса на газ и повышения его цены.

Как сообщается на сайте Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики, Национальное агентство по урегулированию в энергетике провело внеочередную корректировку тарифов на электричество и отопление в течение трех дней. Тарифы будут пересмотрены «на основе компонентов, включенных в текущую цену с применением текущей закупочной цены на первичное топливо».

Ранее стало известно, что власти Молдавии не исключают судебного разбирательства с российской компанией «Газпром», которая якобы спровоцировала энергетический кризис в стране. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну утверждает, что холдинг не выполнил условия контракта.

Как писал сайт KP.RU, Молдавия с 5 декабря 2022 из соображений безопасности собиралась засекретить точные данные по объемам газа, накопленного в хранилищах.