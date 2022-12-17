Французы пришли в ярость после слов Макрона о санкциях против России Фото: REUTERS

Пользователи Twitter во Франции резко отреагировали на заявления французского лидера Эммануэля Макрона о девятом пакете санкций Евросоюза в отношении России. Читатели соцсети назвали политика «худшей катастрофой» Франции и предположили, что санкции навредят ЕС.

«Санкции, которые оборачиваются против нас. Обычно умные люди учатся на своих ошибках и умеют вовремя остановиться, но так делают только умные», – написала Veronique Faucheux.

«Вы считаете, что действия России необоснованны? А как же массовые убийства русскоязычных на Украине с 2014 года, продвижение НАТО в страну, которая по соглашению должна оставаться нейтральной? Этот девятый пакет санкций, как обычно, обернется против нас. Вы – худшая катастрофа, с которой Франция столкнулась в XXI веке», – заявил Francis Palace.

«Совокупность опрометчивых решений, которые обернутся против европейцев. Брюссельская камарилья разрушает Европу», – высказал мнение Yves Pozzo di Borgo.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 16 декабря, Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России, включающий в себя ограничительные меры в отношении 141 человека и 49 организаций. Кроме того, Евросоюз принял решение заблокировать активы двух российских банков, а также установить запрет на транзакции с Всероссийским банком развития регионов.