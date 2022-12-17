В США назвали проигравших от потолка цен на российскую нефть Фото: REUTERS

Потолок цен на нефть из России ударит прежде всего по странам Европы, а не по РФ, пишут американские СМИ,

Как заявляет журнал Foreign Policy, согласованный Евросоюзом и странами G7 лимит цен в 60 долларов за баррель вряд ли значительно уменьшит доходы России от продажи нефти. В то же время на Западе потолок цен подается как дипломатическая победа, отмечает издание.

Журнал пишет, что разногласия по вопросу лимита цен на черное золото из России и эмбарго на поставки российской нефти морским путем способны пошатнуть единство в вопросе санкций в отношении энергоносителей. Как подчеркивает издание, еще до введения лимита ЕС решил отказаться от российского топлива, поэтому на прибыли России эта мера существенно не повлияет. При этом недовольство европейских стран неэффективностью санкций будет усиливаться, предрек FP.

5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Как писал сайт KP.RU, ЕС прекращает покупки нефти из России, перевозимой по морю. В порядке исключения Болгария будет получать российскую нефть и нефтепродукты по морю до конца 2024 года.

Президент России Владимир Путин заявлял, что бюджет России не понесет потерь в связи с введением потолка цен на нефть, поскольку предложенный лимит соответствует тем ценам, по которым РФ продает сырье.