Замглавы столичного департамента ЖКХ Павла Калтурина избили в Москве

Замглавы столичного департамента ЖКХ Павел Калтурин Фото: пресс-служба мэра Москвы

В Москве избили заместителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Павла Калтурина. Инцидент произошел в ночь на субботу, 17 декабря, рассказали в правоохранительных органах.

По информации «КП-Москва», 32-летний замглавы департамента ЖКХ обратился в полицию с заявлением о нападении на него неизвестного мужчины. Калтурин рассказал, что нападавший без объяснений несколько раз ударил его по лицу.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, чиновник вышел из своего офиса около полуночи и пошел в сторону служебного автомобиля. В это время его окликнул неизвестный мужчина, затем подбежал и ударил. От ударов замглавы департамента упал на тротуар. Нападавший при этом угрожал, что не даст Калтурину спокойной жизни, поскольку чиновник якобы сбил на машине его беременную жену на Тверской улице.

Сам чиновник заявил, что не знает напавшего на него мужчину и ни в какое ДТП не попадал. По одной из версий, Калтурина перепутали с другим человеком. Сейчас личность нападавшего устанавливают.