Зеленский заявил о масштабных проблемах с водоснабжением на Украине

Владимир Зеленский выступил с важным для всех украинцев заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы, сложной остается ситуация с тепло- и электроснабжением.

Соответствующее важное заявление украинский лидер сделал в обращении к нации, видеозапись которого опубликована в официальном телеграм-канале Зеленского.

Президент Украины публично признал, что в целом ряде регионов страны имеются "весьма серьезные" проблемы с поставкой тепла и подачей воды в дома граждан и на предприятия.

Также Зеленский признался, что на данный момент киевские власти ничего не могут с этим поделать и не могут сказать, когда в домах граждан появятся тепло и вода. Самой серьезной и тяжелой президент Украины назвал ситуацию с водоснабжением "в Киевской области и на Львовщине" (в Львовской области).

Проблемы с водоснабжением в целом ряде украинских городов и регионов Зеленский связывает с наносимыми Вооруженными силами РФ ударами по критической инфраструктуре страны.