Владимир Зеленский своими заявлениями делает хуже только себе, считает Георгий Мурадов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Публичные высказывания и заявления президента Украины Владимира Зеленского дают еще больше оснований довести спецоперацию РФ до завершения, где Россия одержит победу. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов.

«Обещания Зеленского западным покровителям уничтожать и дальше свой народ лишь подтверждают, что без ликвидации нацистской гидры в лице киевского режима военные действия на Украине не завершатся. Это придает России лишь решимость доводить дело до конца, до победы», — сообщил Мурадов в разговоре с журналистами информагентства РИА Новости.

Ранее Зеленский публично заявил о том, что многие иностранные политики и партии уже сейчас призывают его пойти на прямые дипломатические переговоры с Россией ради скорейшего заключения мира. Украинский президент отметил, что некоторые из таких политиков "прямо подталкивают" его к дипломатическим контактам с Москвой (он также признался, что получал от ряда государств прямые и недвусмысленные сигналы о том, что руководство РФ готово сесть за стол переговоров).

Однако Зеленский на данный момент публично дает понять, что ни в каких переговорах он не заинтересован - об этом говорит тот факт, что Зеленский неоднократно меняет выдвигаемые Киевом условия завершения военного конфликта.