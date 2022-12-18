Postimees: Эстония отправляет на помощь Украине более 1% своего ВВП

Эстония стала мировым лидером по объему помощи Украине и боевикам ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония стала единственной страной в мире, которая тратит на помощь Украине и ее Вооруженным силам больше одного процента от собственного ВВП (валового внутреннего продукта).

Информацию об этом распространило популярное эстонское интернет-издание Postimees со ссылкой на официальные данные немецкой статистической компании Statista.

В частности, в данных статистики об экономической помощи Украине, оказанной Эстонией, указывается, что Таллин на данный момент выделяет на помощь Киеву 1,1 процент от ВВП. Уточняется, что по доле от ВВП Эстония поддержала Украину в пять раз больше, чем Словакия и в десять раз больше, чем Финляндия.

Местные политики заявляют о том, что в настоящее время фактически Эстония тратит на поддержку Украины больше средств относительно размера собственного бюджета, чем Соединенные Штаты Америки. Отказываться от подобных действий в Таллине в ближайшее время точно не намерены - руководство Эстонии считает все свои действия абсолютно верными и обоснованными, отмечая, что поддержку Украины необходимо лишь наращивать, а ни в коем случае не сворачивать.