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НовостиОбщество17 декабря 2022 22:37

Умер Дмитрий Зеленов, основатель строительной компании "Дон-Строй"

Бывший российский миллиардер умер во Франции
Александр КИСЛОВ
Экс-миллиардер Дмитрий Зеленов скончался во Франции

Экс-миллиардер Дмитрий Зеленов скончался во Франции

Фото: из соцсетей

Бывший совладелец строительной компании "Дон-Строй" Дмитрий Зеленов скончался на 52-м году жизни. Причины смерти предпринимателя на уточняются.

Информацию о смерти Зеленова распространил бизнесмен Андрей Ковалев.

"Они строили очень красивые жилые комплексы. Кризис 2008 года выкосил девелоперов...Досталось нам всем...", - отметил Ковалев в своем телеграм-канале.

Как уточняет сайт mk.ru, Зеленов "ушел совсем молодым, но память о нем останется надолго".

По неподтвержденной информации, Зеленов, ранее являвшийся миллиардером и входивший в российский список Forbes, скончался во французском Антибе.

Данные о смерти бизнесмена подтверждает и депутат Государственной думы РФ от "Единой России" Александр Хинштейн. Парламентарий назвал Зеленова "одним из самых известных московских застройщиков эпохи Юрия Лужкова" и отметил, что в последние годы предприниматель работал в сфере IT-технологий, однако былого состояния достичь уже так и не сумел.