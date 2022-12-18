Российский посол в Сербии покинул съезд соцпартии после выступления экс-премьера Греции

Посол РФ в Сербии был вынужден покинуть съезд одной из крупных местных политических партий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко покинул съезд Социалистической партии после видеозаписи с обвинениями главы греческой политической партии СИРИЗА и бывшего премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в адрес России.

Информацию об этом высокопоставленный российский дипломат опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Грек начал с абсолютно необоснованных, лживых обвинений в адрес России, начал клеветать на мою Родину», — заявил дипломат. Он также выразил сожаления из-за того, что не смог присутствовать во время речи президента Сербии Александра Вучича.

Боцан-Харченко уточнил, что Россия и он лично уважают все без исключения действующие в Сербии политические партии и движения, однако Москва не позволит себе терпеть и выслушать откровенную ложь в свой адрес, а также антироссийские и откровенно русофобские заявления. Именно с этим и был связан уход посла РФ в Белграде со съезда сербской Социалистической партии.

При этом российский дипломат подчеркнул, что он надеется на то, что данный инцидент никак не скажется на российско-сербских отношениях.