По мнению журналистки из Канады, лишь победа России в СВО изменит положение дел во всем мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Независимая журналистка из Канады Ева Бартлет выразила надежду, что все цели специальной военной операции России на Украине удастся достигнуть.

По её словам, мирные районы Донбасса последние восемь лет попадают под обстрелы со стороны ВСУ. В начале 2022 года, ещё до начала спецоперации России на Украине, украинские военные обстреливали ДНР и ЛНР, заявила Бартлет. «Очевидно, что Россия, которая до последнего момента пыталась найти мирное решение, была вынуждена начать эту военную операцию», — цитирует её российское информагентство РИА Новости. По словам Бартлет, у нее нет ни малейшего сомнения в том, что Вооруженные силы РФ способны выполнить задачу по демилитаризации и денацификации Украины - а сделать это, как считает канадская журналистка, просто необходимо не только для Москвы и Киева, но и для всего мира.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля нынешнего года. СВО была объявлена по решению российского президента Владимира Путина. Главными целями и задачами специальной военной операции обозначены защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны боевиков Вооруженных сил Украины, а также полная денацификация и демилитаризация Украины.

Россия неоднократно заявляла о том, что готова к проведению масштабных мирных переговоров с украинской стороне (при условии, что Киевом будут учтены ее озабоченности). Однако Украина, по данным МИД РФ, переговоры фактически саботировала и от участия в мирном дипломатическом урегулировании конфликта отказалась.