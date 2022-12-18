В Британии заявили о важности диалога с главой Генштаба РФ Герасимовым Фото: Минобороны РФ

Руководитель Штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин сообщил, что хотел бы чаще контактировать с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Такое заявление он сделал в своем большом интервью, которое размещено в британской газете The Telegraph.

"Я бы хотел, чтобы эти контакты были еще более регулярными. Я бы хотел, чтобы они были усилены, даже несмотря на то, что эти разговоры могут быть трудными. Это продолжающиеся отношения. Как можно извлечь из них максимальную пользу?" - подчеркнул влиятельный британский военачальник, отметив, что Герасимов в рамках контактов с ним всегда неукоснительной соблюдает все договоренности.

Ранее влиятельная американская газета The New York Times сообщила о том, что боевики Вооруженных сил Украины пытались организовать убийство Валерия Герасимова в ходе его посещения зоны проведения СВО. Однако категорически против подобных планов выступили в военном и политическом руководстве США - они опасались, что подобные действия ВСУ приведут к серьезной эскалации конфликта.

Однако украинские власти и военные, несмотря на предупреждения Вашингтона, начали операцию, но она в итоге окончилась для ВСУ абсолютно бесславно и безуспешно.

Также американское издание сообщило о "стабильных" позициях Герасимова, опровергнув тем самым появлявшиеся в телеграм-каналах слухи о его возможной отставке.