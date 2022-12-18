Посол Антонов: власти США по-прежнему руководствуются логикой "холодной войны"

По словам Анатолия Антонова, Соединенные Штаты сейчас позволяют себе крайне позорные и недопустимые вещи Фото: Евгения ГУСЕВА

Американские власти в своей политике в отношении России до сих пор руководствуются "логикой холодной войны", полагает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Складывается впечатление, что Вашингтону необходимо постоянно самоутверждаться через соперничество с Россией. Как будто в коридорах власти в американской столице до сих пор живет "призрак" СССР, а "холодная война" вовсе не закончилась", — написал высокопоставленный российский дипломат в своей статье, которая опубликована в известном американском журнале Newsweek.

При этом, как подчеркнул Антонов (и как ранее говорил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков) пока ни США, ни РФ не собирают не только разрывать дипломатические отношения друг с другом, но и каким-либо образом понижать их уровень. Что не снимает имеющихся между странами серьезнейших противоречий, уточняет дипломат.

Ранее российский президент Владимир Путин публично заявил о том, что Европейский союз фактически позволил США "вытирать о себя ноги". По мнению Путина, именно американцев и только их (а не Россию) европейцам следует винить во всех своих бедах - прежде всего, речь идет об экономических проблемах ЕС, а также о высоких ценах на газ.